L'affare che sembrava ormai concluso un paio di settimane fa, potrebbe realmente concretizzarsi nei prossimi giorni.



La Virtus Entella è infatti ad un passo da aggiudicarsi in prestito le prestazioni del giovane fantasista del Genoa Leonardo Morosini.



La trattativa, già molto avanzata nella prima parte di luglio, aveva subito un rallentamento dopo che anche l'Avellino, società che può vantare strettissimi rapporti di mercato con il Grifone, aveva tentato di inserirsi nell'operazione. Come però ha spiegato recentemente il presidente degli irpini, Walter Taccone, le possibilità di vedere quello che due stagioni fa venne eletto il miglior giovane della Serie B sono definitivamente tramontate proprio per la volontà del ragazzo di restare in Liguria, a poche ore dalla sua casa di Bergamo.



In alternativa, Enrico Preziosi avrebbe offerto all'Avellino il prestito di Serge Gakpé, attaccante togolese di 30 anni rientrato a Pegli dopo sei mesi in prestito al Chievo.