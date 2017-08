Sarebbe giunta al capolinea la seconda avventura di Davide Brivio con la maglia del Genoa.



Sull'esterno lombardo ha infatti messo gli occhi il Pescara di Zdenek Zeman, fortemente interessato a fare dell'ex atalantino il nuovo titolare della sua fascia sinistra.



Tornato in rossoblù nell'ultimo giorno di mercato della scorsa estate, dopo esservi transitato brevemente già nella seconda parte dell'annata 2008-09, Brivio ha trascorso tutto l'intero campionato passato in tribuna non scendendo in campo neppure in un'occasione. Sorte destinata a replicarsi in vista della nuova stagione, dal momento che il 29enne milanese non rientra nei piani tattici di Ivan Juric.