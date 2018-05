C'era una volta la domenica pomeriggio allo stadio. E adesso non c'è più. Almeno per i tifosi del Genoa.



Quella in programma tra tre giorni a Marassi contro la Fiorentina, pur essendo la penultima esibizione casalinga stagionale del grifone, sarà incredibilmente soltanto la terza volta che i rossoblù calcheranno il prato amico del Ferraris in quello che una volta era il canonico orario di avvio delle partite.



Nei 17 precedenti incontri interni di questo campionato soltanto in due occasioni i tifosi del Genoa hanno potuto ammirare la propria squadra del cuore esibirsi dalle 3 alle 5 della domenica pomeriggio. Successe contro la Roma, a fine novembre, e si ripetè con l'Udinese il 28 gennaio scorso. Per il resto un calendario assolutamente pazzo ed imprevedibile con partite disputate praticamente in ogni giorno ed ora della settimana.



E con la riforma dei calendari che entrerà in vigore con l'inizio del prossimo torneo di serie A , in futuro andrà anche peggio. Con buona pace di Rita Pavone e del suo uomo che la domenica pomeriggio la lasciava sempre sola per andare a vedere la partita di pallone.