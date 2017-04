Nella giornata di campionato appena trascorsa, che ha fatto registrare il record di 48 reti complessivamente realizzate nelle dieci gare in programma, il Genoa si è distinto per un poco lusinghiero primato. Quella rossoblu è infatti stata l'unica squadra a non andare in gol. Merito certamente della granitica difesa della Juventus ma anche della pochezza offensiva degli uomini di Juric.