Prosegue l'avvicinamento del Genoa alla gara di sabato sera a San Siro contro il Milan.



I rossoblu si sono ritrovati questa mattina a Pegli per sostenere la terza seduta settimanale, rigorosamente a porte chiuse, in vista della sfida del Meazza.



La buona notizia per Andrea Mandorlini arriva dall'infermeria, grazie al rientro in gruppo dell'acciaccato Lucas Orban, che dunque potrà sostituire, almeno numericamente il connazionale Nicolas Burdisso, fermato dal giudice sportivo. Orban è tuttavia ancora convalescente e soltanto nei prossimi giorni lo staff rossoblu capirà se potrà fare o meno affidamento su di lui.



In caso negativo Mandorlini sembrerebbe pronto a varare la difesa a 4, con Munoz e Izzo marcatori centrali, schieramento inedito per il Genoa in questa stagione.