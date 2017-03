E' stato il grande assente nel Genoa degli ultimi tre mesi.



E non può essere un caso se con il suo infortunio, datato 18 dicembre, sera della gara interna contro il Palermo, il Grifone sia entrato in un vortice senza fine di risultati e prestazioni altamente negative.



Ora Miguel Veloso pare quasi pronto al rientro in campo. A differenza dello scorso inizio febbraio, quando lo staff medico ne forzò il recupero favorendone invece la ricaduta che gli costò un nuovo lungo stop, questa volta dalle parti di Pegli non si vogliono più correre rischi. Il mediano portoghese, che già tra qualche giorno potrebbe tornare ad allenarsi in maniera cauta con il resto dei compagni, tornerà arruolabile solo quando sarà certa la sua definitiva guarigione.



Secondo le previsioni del Secolo XIX, l'obiettivo di Mandorlini sarebbe quello di convocarlo per la gara interna contro l'Atalanta del prossimo 2 aprile, in modo da averlo poi a disposizione per il finale di campionato.