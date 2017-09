Davanti a un buon numero di tifosi, accorsi a Pegli per sostenere i propri beniamini ma anche in parte per rinnovare al presidente Preziosi il proprio invito a cedere la società, il Genoa ha proseguito questo pomeriggio la preparazione in vista della gara di sabato sera con il Bologna.



Juric, alla disperata ricerca di punti dopo i soli due raccolti nelle prime sei giornate di campionato, dovrà con ogni probabilità fare a meno sia di Miguel Veloso che di Diego Laxalt, entrambi reduci da problemi fisici rimediati nella sfida di San Siro contro l'Inter.



I due centrocampisti anche oggi si sono allenati a parte ed un loro recupero entro sabato appare sempre più lontano. Chi invece sembra essersi del tutto ristabilito è Andrea Bertolacci. Dopo aver saltato le ultime tre gare, la prima per squalifica, le altre per infortunio, il centrocampista romano sembra finalmente pronto per tornare al suo posto in mezzo al campo.