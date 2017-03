Miguel Veloso, assieme al sampdoriano Vasco Regini, è stato protagonista ieri pomeriggio della tappa genovese del Junior Tim Cup, manifestazione riservata a squadre di calcio a 7 under 14.



Il regista portoghese ha colto l'occasione per rilasciare alcune dichiarazioni, rivolgendo un pensiero particolare ai giovani calciatori presenti all'evento: “A voi ragazzi - ha dichiarato Veloso - dico che dovete credere nei vostri sogni e lavorare per raggiungerli, con la costanza e la determinazione nulla è impossibile".



Il centrocampista del Genoa ha poi fatto un breve accenno anche alla propria adolescenza: "Alla loro età volevo solo divertirmi e stare con i miei amici per condividere momenti di gioia e spensieratezza. Volersi bene e stare in gruppo e la cosa più importante e questi valori vanno conservati anche da adulti”.



Nonostante l'infortunio che tiene fermo ai box da quasi tre mesi, Veloso è anche sceso in campo qualche minuto al fianco dei giovani protagonisti per una breve esibizione alla quale non si è sottratto neppure il sampdoriano Regini.