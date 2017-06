E' Miguel Veloso il primo rinforzo del Genoa in vista della prossima stagione.



Il centrocampista portoghese e la società rossoblù, come riporta oggi il Secolo XIX, hanno infatti deciso di comune accordo di prolungare il proprio legame, in scadenza il prossimo 30 giugno, per un altro anno facendo valere l'opzione sull'allungamento del contratto inserita lo scorso agosto al momento del ritorno a Genova di Veloso.



Svincolatosi dalla Dinamo Kiev un anno fa, il mediano di Coimbra si era autoproposto al Genoa durante la scorsa estate unendosi al ritiro austriaco degli uomini di Juric. Terminato il periodo di preparazione a Neustift, il tecnico si era detto entusiasta dell'impegno mostrato dal portoghese e d'accordo con la società si decise di permettere a Veloso di tornare a vestire ufficialmente quella maglia già indossata tra il 2010 ed il 2012. Pur di tornare al Grifone, il 31enne accettò di tagliarsi di due terzi lo stipendio, rifiutando anche le offerte del Monaco.



A gennaio, poi, un altro rifiuto. Questa volta la proposta, a suon di milioni, arrivò dalla Cina. Ancora una volta però Veloso mise il Genoa davanti a tutto.