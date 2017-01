Fermo ai box dallo scorso 18 dicembre, quando si infortunò alla coscia della gamba sinistra nel corso della gara di campionato contro il Palermo, Miguel Veloso procede nel suo iter di recupero, nella speranza di rientrare in campo entro fine mese.



Nel frattempo si adopera in qualità di uomo-immagine del Grifone, apparendo come testimonial alla presentazione di Eviva quale nuovo sponsor di maglia del Genoa, rilasciando anche una breve dichiarazione sullo stato di salute della squadra e sulle sue condizioni fisiche: "E' dura stare fuori - ha detto il regista portoghese - soprattutto in momento così difficile per la squadra.

Sto lavorando per tornare presto in campo e dare il mio contributo ai compagni".