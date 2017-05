In una lunga intervista concessa oggi al Secolo XIX, il regista del Genoa Miguel Veloso ha svelato un retroscena legato all'ultima sezione di mercato: "A febbraio mi volevano in Cina - ha raccontato il portoghese - un'offerta di quelle che non si possono rifiutare. La tentazione è stata forte ma non volevo lasciare la squadra, già in difficoltà".



SALVEZZA - La vittoria sull'Inter di domenica scorsa ha permesso al Grifone di fare un bel passo avanti verso la permanenza in Serie A. Ma la matematica non dà ancora certezze e Veloso lo sa bene: "Non è ancora finita, c'è il Palermo e dobbiamo vincere. I nostri avversari giocheranno per l'orgoglio e non è una partita che possiamo sbagliare. Vogliamo questa vittoria, dobbiamo portarcela a casa. Contro l'Inter ci siamo ritrovati. E poi non dobbiamo dimenticare che dalla partita dell'andata è iniziato l'incubo. Scacciamolo una volta per tutte"



INCUBO - Il riferimento del metronomo di Coimbra va a quel 3-4 interno subito in rimonta il 18 dicembre a Marassi dai rosanero. L'inizio della lunga crisi rossoblù, coincisa oltretutto con l'infortunio dello stesso Veloso: "Da quel momento non siamo stati più noi stessi. Un periodo di calo capita ad ogni squadra, noi abbiamo perso fiducia e ce ne sono capitate di tutti i colori. Io ho sofferto tanto a stare fuori e a non poter aiutare i miei compagni. Non mi era mai successo di strapparmi".



PREZIOSI - Genero del presidente Enrico Preziosi, al quale lo scorso settembre ha regalato anche la gioia di diventare nonno, Veloso conosce bene il plenipotenziario rossoblu ed evidentemente non esagera quando racconta il comportamento assunto dal patron al termine della sfida persa in casa col Chievo dieci giorni fa: "Non ho mai visto il presidente così incazzato, aveva ragione lui. Ha parlato benissimo nello spogliatoio e la decisione di mandarci in ritiro la comprendo. Doveva fare qualcosa e i risultati hanno dimostrato che la decisione è stata giusta. Capisco i tifosi che non hanno apprezzato alcune delle scelte fatte ma il presidente tiene tanto a questa squadra, lo dimostra mettendoci energia e soldi ogni anno".



FUTURO - Il contratto di Veloso con il Genoa scade a fine giugno. Ma per il momento la questione rinnovo non è ancora stata affrontata: "C'è un'opzione anche per la prossima stagione ma è la società a decidere non io. Se mi chiedessero di restare ne sarei felice. Ma ora poensiamo a questa salvezza e al Palermo da battere".