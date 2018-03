È proseguita oggi pomeriggio la preparazione del Genoa alla gara di domenica sera contro il Milan.



La sessione odierna si è aperta con un'ora di ritardo rispetto al consueto orario di inizio delle 16 in modo da permettere alla delegazione rossoblù, recatasi in mattinata a Firenze a rendere l'ultimo omaggio a Davide Astori, di fare il proprio ritorno nel capoluogo ligure senza fretta. Presenti alle esequie dello sfortunato capitano della Fiorentina c'erano oltre ad alcuni dirigenti capitanati dal DS Giorgio Perinetti, i giocatori Perin, Bertolacci, Rossettini e Rossi.



E proprio dall'attaccante italoamericano arrivano le notizie migliori per quanto riguarda il campo. Dopo quasi un mese e mezzo di stop Pepito sembra essere tornato nuovamente a piena disposizione di Mister Ballardini. Probabile quindi una sua chiamata per la sfida ai rossoneri. Sulla via del recupero c'è anche Adel Taarabt, anch'egli possibile convocato contro la sua ex squadra.



Nulla da fare invece per Miguel Veloso. Il regista lusitano, ancora alle prese con una distrazione muscolare, ha saltato anche l'allenamento odierno. Difficile, se non impossibile, che possa recuperare nei prossimi due giorni.