Una rosa extralarge da sfoltire assolutamente ma allo stesso da rinforzare.



Ad un mese esatto dalla chiusura delle trattative di mercato, Ivan Juric ed Enrico Preziosi si sono incontrati ieri sera a cena presso un ristorante del centro di Genova per discutere sulle future mosse in entrata ed in uscita del Grifone.



Da una parte c'erano le esigenze del tecnico croato, al quale mancano almeno un altro paio di elementi per costruire una squadra in grado di disputare un campionato tranquillo, ben diverso da quello tribolato della scorsa stagione. Dall'altra c'è la volontà del presidente di alleggerire un monte ingaggi pesantissimo che al momento vede a libro paga oltre 30 giocatori.



Due priorità che non si escludono a vicenda, anzi rischiano di essere legate l'una all'altra. Con un paio di cessioni, il Genoa si garantirebbe infatti quella liquidità necessaria per continuare ad operare sul fronte entrate, regalando al proprio allenatore quel leader difensivo e quella pedina in mezzo al campo che Juric richiede da tempo a gran voce.



Molto, ovviamente, dipenderà dai nomi, e quindi dagli introiti derivanti dalla sua cessione, di chi saluterà Pegli. I papabili sono sempre gli stessi: Simeone, Munoz, Laxalt, oltre a tutta una serie di seconde linee destinate a trovare poco spazio nell'organico di Juric.



In entrata, invece, si continuano a seguire i profili di Ranocchia, Zapata e Paletta per la difesa, con l'interista in vantaggio sui milanisti, e degli juventini Marrone e Mandragora a centrocampo.