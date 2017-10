Diego Alberto Milito, detto il Principe, è uno di quei giocatori che hanno scritto la leggenda del Genoa e che per questo, anche dopo tanti anni dal suo addio al Grifone, è rimasto nel cuore dei tifosi rossoblu che non perdono occasione per rimembrarne le gesta. E quando può, l'ex attaccante argentino, cerca in qualche modo di sdebitarsi con i suoi vecchi sostenitori per l'affetto che continuano a dimostrargli.



Così, quando ha saputo che a Genova un suo tifoso aveva addirittura chiamato come lui il suo secondogenito, Milito, nel frattempo ritornato a vivere in patria, non ha perso tempo e mostrando un tempismo degno di quando assaliva il pallone nelle aree di rigore avversarie ha preso il cellulare per confezionare un breve video di auguri da recapitare al piccolo Diego Alberto, a mamma Alessandra e a papà Roberto: "Per me è un grandissimo onore sapere che abbiate messo il mio nome al vostro bambino - afferma Milito - Mi fa molto piacere e spero, perchè no, in futuro di poterlo conoscere. Vi mando un bacio dall'Argentina".



Un Principe in campo che dimostra di essere nobile anche fuori.