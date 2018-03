Ervin Zukanovic ha parlato nella zona mista del San Paolo al termine della gara tra Napoli e Genoa. Queste le parole raccolte da Buoncalcioatutti.it: "Dopo una serata con questo spirito e questa mentalità, ora guardiamo alle altre partite che verranno dopo la sosta. Tutte le gare sono importanti, abbiamo un calendario a favore nostro e giochiamo in casa, di fronte ai nostri tifosi: dobbiamo spingere e provare a prendere punti".



Il difensore bosniaco ha poi sottolineato i meriti evidenziati dal suo Genoa ieri sera: "Mi è piaciuto il nostro spirito, la nostra mentalità. Per noi è un fattore fondamentale, perché se lo perdiamo finiamo per perdere anche contro squadre di Serie C. Abbiamo uno spirito molto forte e lo si è visto anche stasera. Siamo stati molto forti, abbiamo tenuto e spero che anche nelle prossime partite andremo avanti con questa mentalità. Forse dobbiamo migliorare e fare un po’ di più nel possesso palla, ma nessuna squadra in Italia riesce a fare del possesso contro di loro. La prossima partita ne dovremo fare di più”.