La notizia del giorno, anche se forse sarebbe meglio dire del mese, in casa Genoa è sicuramente la pesantissima richiesta di squalifica (6 anni) avanzata dalla Procura Federale nei confronti di Armando Izzo.

Premetto subito che non intendo commentare la vicenda. Non per un mero atto pilatesco quanto perchè non ritengo di possedere le conoscenze e le competenze adatte per mettere il naso in una questione che travalica i confini del calcio. Ovviamente, come tutti, anch'io mi sono fatto un'idea personale sulla vicenda ma non intendo palesarla, almeno non ora. In ballo non ci sono punti in classifica o la bile di qualche tifoso ma la vita stessa di un ragazzo e dei suoi cari. I giudizi, per il momento, li lascio ad altri, in attesa di sapere quali decisioni e con quali motivazioni prenderà in merito la Procura.

EMPOLI - Tornando al pallone, quella di domenica per il Genoa rischia di essere una semplice giornata di transizione. L'attenzione collettiva è ovviamente già proiettata al derby della prossima settimana, come dimostra il fiume di biglietti andati a ruba nel giro di pochi giorni, sia da una parte che dall'altra del Bisagno.

Guai però a sottovalutare la gara di Empoli. Un'ulteriore sconfitta, contro una delle poche squadre messe peggio del Grifone, avrebbe infatti conseguenze nefaste per i rossoblu. Non tanto dal punto di vista della classifica, visto l'andamento lento delle ultime tre della classe, quanto per il morale di una truppa che al 94' della partita col Bologna spera di aver trovato la fine di un lungo tunnel.

Il calcio, come la vita, è spesso condizionato dagli episodi e l'eurogol di Ntcham potrebbe essere uno di quegli istanti in grado di cambiare se non l'inerzia di una stagione quanto meno quella di un periodo.

SVOLTARE - Trovare continuità, anche solo di risultati, uscendo almeno con un pareggio dal Castellani garantirebbe ai rossoblu di approcciare alla gara con i cugini, ormai ultimo vero obiettivo stagionale, in un clima certamente più calmo e rilassato di quello vissuto negli ultimi tempi. Inoltre consentirebbe a Mandorlini di proseguire in quel percorso di cambiamento solo intravisto domenica scorsa contro il Bologna.

Insomma ad Empoli sarà importante non prendere sottogamba un impegno che all'apparenza è privo di stimoli. Se la vittoria contro gli azzurri di Martusciello non darebbe grande gioia, un'eventuale sconfitta rischierebbe invece di essere molto deleteria per l'immediato futuro del Genoa.