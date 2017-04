Ora le chiacchiere stanno a zero.



Partendo dal presupposto che la gara con la Juventus rappresenta una parentesi a sé stante, non si può non considerare che quella di domenica con il Chievo per il Genoa sarà la partita della verità.



La classifica d'altronde parla chiaro: i rossoblu per evitare una retrocessione che saprebbe di atroce beffa non hanno alternative alla vittoria. Una vittoria che a Marassi manca addirittura da metà dicembre, sera del recupero con la Fiorentina. Poi solo quattro mesi di delusioni e batoste che hanno visto il Grifone ruzzolare dai margini della zona europea fino ai piedi della classifica.



PARENTESI BIANCONERA - Il ritorno di Juric contro la Lazio sembrava aver ridato le giuste motivazioni ad una squadra spenta e svogliata. La scoppola rimediata a Torino, pare però aver raffreddato subito gli entusiasmi. Non tanto per il risultato, visto che la sconfitta allo Stadium è praticamente una regola per qualsiasi squadra ospite, quanto per la pessima prova offerta da Burdisso e compagni.



Il mio parere, e anche la mia speranza, è che tuttavia quella gara per i rossoblu rappresentasse solamente una tappa intermedia lungo il cammino che porta alla fine della stagione. Inutile opporsi allo strapotere bianconero, meglio scansarsi e concentrarsi sui prossimi impegni. A cominciare da quello di domenica con il Chievo.



ULTIMA CHIAMATA - Calendario alla mano l'incrocio con i veneti sembrerebbe essere una delle ultime occasioni per fare punti. Dopo i gialloblu, il Genoa affronterà infatti l'Inter, in lotta per un posto in Europa, il Torino, desideroso di far segnare il più possibile Belotti per garantirgli lo scettro di Re dei Bomber, e la Roma, in piena corsa per la seconda piazza. Nel mezzo anche la sfida apparentemente abbordabile di Palermo, contro una squadra ormai condannata alla B ma probabilmente in cerca di un ultimo sorriso davanti a propri tifosi.

Non vincere con i clivensi avrebbe poi effetti devastanti sul morale di una truppa già ai minimi storici.



Insomma, o si vince col Chievo, altra formazione in coma profondo, o saranno dolori. La speranza è quella che la parentesi di Torino sia già chiusa e che domenica in campo si riveda il Genoa ammirato due settimane fa contro la Lazio. Con un Grifone così problemi non dovrebbero essercene...