La sfida delle rivincite: potrebbe essere questo il sottotitolo alla gara tra Genoa e Roma, in programma domenica al Ferraris.

Da una parte ci saranno infatti i rossoblu di Juric, alla ricerca di riscatto dopo le tre sconfitte maturate nelle ultime tre partite disputate prima della sosta. Dall'altra i giallorossi di Spalletti che più che per coltivare le flebili speranze scudetto arriveranno a Marassi intenzionati a lavare l'onta dell'affare Rincon, finito alla Juve dopo essere stato ad un passo dalla Capitale.

Insomma la prima gara del 2017 non manca di spunti interessanti.

FATTORE MARASSI - Come detto per il Genoa non sono ammessi passi falsi, soprattutto dopo essersi congedato dai propri tifosi in prossimità del Natale con la sciagurata prova contro il Palermo. Se si guarda al calendario di questa stagione, l'avversario sembra essere l'ideale per restituire un po' d'entusiasmo al popolo rossoblu, depresso da due cessioni, quelle di Rincon e Pavoletti, che i recenti arrivi possono solo alleviare ma non cancellare. In questa stagione il Grifone a Marassi non solo non ha mai perso contro squadre che la precedono in classifica, ma spesso ha espresso il meglio di sé, come dimostrato le scintillanti vittorie contro Milan, Juve e Fiorentina.

Ancora una volta mister Juric dovrà fare di necessità virtù, inventandosi una formazione che, tra cessioni ed infortuni, soprattutto a centrocampo è tutta un'incognita. Ma gli stessi problemi, in fondo, il tecnico di Spalato gli aveva avuti anche alla vigilia della sfida con i bianconeri di Allegri e poi sappiamo tutti come andò a finire.

SGARBO RINCON - Le premesse per iniziare al meglio il 2017 quindi non mancano, almeno sulla carta. Il campo però spesso dice altre cose. Per far risultato i rossoblu dovranno infatti avere la meglio su una squadra in forma che anche al netto delle assenze, quella di Salah su tutte, rappresenta pur sempre una delle migliori realtà del nostro calcio. E poi, come accennato in precedenza, l'ambiente romanista sembra proprio non aver digerito lo sgarbo Rincon. Per mesi i giallorossi sono stati i principali candidati ad accaparrarsi le prestazione del General e il vederselo soffiare da sotto il naso proprio dagli odiati rivali juventini potrebbe dare quella carica in più per saltare l'ostacolo Genoa.

MERCATO - In attesa di tornare in campo, i rossoblu si aggiudicano fino a questo momento almeno l'oscar del mercato. Tra entrate ed uscite nessuno finora è stato attivo come il Grifone. Segno di una società presente ed attiva. Come sempre però toccherà all'allenatore lavorare al rinnovato puzzle che avrà a disposizione, rimpiazzando i vecchi ed inserire i nuovi, senza stravolgere una squadra con buone prospettive di miglioramento.