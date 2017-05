Dall'altare alla polvere in appena sette giorni.



PARABOLA - In queste stesse ore, esattamente una settimana fa, il Genoa veniva ricoperto di elogi dopo essere finalmente tornato al successo contro l'Inter ed aver fatto un passo importante verso la salvezza. Tra i protagonisti di quella gara uno dei più osannati era ovviamente Eugenio Lamanna, autore della parata salva-risultato sul rigore di Candreva in piena zona Cesarini.



Sette giorni dopo l'universo rossoblù appare completamente capovolto.

L'inopinata caduta di Palermo ha spento tutti gli ardori di chi, compreso il sottoscritto, pensava che ormai la strada per la permanenza in Serie A fosse spianata, riaccendendo viceversa vecchie paure mai del tutto svanite. Stessa sorte è capitata ovviamente anche al portiere genoano, oggi oggetto di sberleffi ed insulti dopo essere stato ricoperto di elogi per un'intera settimana.



TUTTI RESPONSABILI - Certo, il gol subito al Barbera dall'estremo difensore lombardo è più unico che raro e qualche pernacchia all'indirizzo del suo autore è quantomeno lecita. Ma la responsabilità della sconfitta in terra siciliana non può essere imputata unicamente all'abbaglio di Lamanna. Dopo lo svantaggio il Genoa ha avuto ben più di un'ora per raddrizzare la gara, acciuffando almeno un pareggio che vista la classifica attuale sarebbe stato oro colato. Invece, come troppo spesso è accaduto in questa stagione maledetta, i rossoblu si sono fatti sopraffare dalla paura, risultando incapaci di creare una reazione degna di tale nome. Anzi, alla luce delle occasioni avute, l'1-0 finale sta quasi stretto al Palermo.



ONORI ED ONERI - Insomma, Lamanna ha sicuramente le sue colpe ma quelle dei compagni non sono di certo minori. Forse solo meno appariscenti. Anche perchè non dimentichiamoci che senza la parata su Candreva oggi il Genoa sarebbe un punto sotto l'Empoli, a braccetto col Crotone al terz'ultimo posto in classifica e con qualcosa più di un piede in cadetteria.