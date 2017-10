La voglia di Gianluca Lapadula di tornare in campo, dopo un inizio di stagione contrassegnato da guai fisici in serie, è testimoniata al meglio dalla rete messa a segno ieri nella partitella che ha concluso il suo primo allenamento dopo un mese di stop.



L'attaccante piemontese, finora visto con la maglia del Grifone solo negli spezzoni di gara contro Juventus ed Udinese, è reduce da una distorsione al ginocchio rimediata nella trasferta in terra friulana ad inizio settembre. Un inconveniente sommatosi alla fascite plantare accusata a luglio che gli ha fatto saltare quasi tutta la preparazione estiva.



Un secondo infortunio che però non ha abbattuto il morale di un guerriero come Lapadula che nell'ultimo mese ha lavorato davvero sodo per bruciare le tappe rispetto a quelli che erano i tempi di recupero previsti inizialmente.



Con ogni probabilità già domenica, nell'insidiosa trasferta di Cagliari, l'ex capocannoniere di Serie B, seguirà i compagni in Sardegna. Ma nonostante la smania del ragazzo di voler tornare subito al centro dell'attacco del Grifone, Ivan Juric non sembra essere dello stesso parere.



Il timore di una ricaduta è reale ed il rischio di perdere nuovamente l'uomo simbolo dell'ultima campagna acquisti è troppo grande. Meglio pazientare ancora un po' e sperare che Lapagol possa tornare gradualmente al top della forma. Magari già dall'impegno successivo, in quella San Siro rossonera che nonostante un'annata difficile ha comunque avuto modo di apprezzarne grinta e generosità.



Al Genoa, che in questo primo mese e mezzo di campionato ha faticato dannatamente a trovare la via del gol, l'esperienza e la fame di Lapadula servono come il pane. Attenzione però a non farsi prendere dalla disperazione, rischiando di compromettere ulteriormente un torneo iniziato già tremendamente in salita.