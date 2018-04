Alla fine, seppur parziale, la sua rivincita Gianluca Lapadula se l'è presa. Dopo tanti fischi ed altrettanti insulti piovuti sulla sua testa negli ultimi mesi, il centravanti torinese ieri sera ha potuto gridare al cielo di Marassi tutta la sua gioia per aver ritrovato quel gol su azione perduto da un anno esatto.



Incurante di chi per mesi l'ha maltrattato per poi salire sul suo carro a festeggiare, Lapadula ha dimostrato di essere un vero uomo non mettendo in scena atteggiamenti di biasimo verso chi per troppo tempo ne ha deriso il nome. Cosa che spesso accade in questi frangenti. La sua esultanza è stata viceversa piena di gioia e di liberazione, esattamente come dovrebbe essere quella che segue ad ogni segnatura.



Nella speranza che la maledizione che incombeva sul giocatore da sangue inca sia veramente svanita, basta un semplice calcolo per capire quanto Lapadula sia comunque stato prezioso in questa tribolata stagione rossoblu. Sommando i quattro gol realizzati e l'assist vincente confezionato a Laxalt nella trasferta in casa del Chievo, ci si accorge che dei 34 punti in classifica ben 11 portano la firma dell'ex attaccante del Milan. Praticamente un terzo del bottino fin qui raccolto da tutto il Grifone.



Niente male per uno considerato un inutile e costoso bidone.