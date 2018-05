Alla fine anche Enrico Preziosi si è convinto, allineandosi al pensiero che nelle ultime settimane accomunava tutto il popolo rossoblù. Capovolgendo ciò che solo qualche giorno fa sembrava una volontà inequivocabile, il numero uno del Genoa ha concesso a Davide Ballardini di proseguire la sua avventura alla guida del Grifone.



Una scelta che sorprende molti, ma che personalmente non mi coglie del tutto impreparato. Come avevo avuto modo di scrivere qualche giorno fa, quando si ha a che fare col Joker il bluff è sempre dietro l'angolo e nulla si può mai dare per scontato. Così è successo anche in questo caso confermando un modus operandi ormai consolidato da parte del re dei giocattoli.



Il solito colpo di teatro alla Preziosi insomma che con una giocata a sorpresa fa saltare il banco e tutte le convinzioni che vi stavano sopra. Nulla di nuovo sotto il sole della Genova rossoblù. Ciò che invece cambia è la fiducia concessa ad un tecnico che fino ad oggi veniva considerato esclusivamente come un semplice traghettatore. Un allenatore ideale per salvare le squadre in corsa , ma non per costruirle e guidarle dal primo giorno di ritiro.



Ora però il dubbio da sciogliere è un altro: la fiducia concessa da Preziosi è reale o solo di facciata? Ballardini sarà davvero sostenuto dalla società oppure al secondo problema che incontrerà verrà cacciato senza troppi complimenti? Per scoprirlo basterà attendere qualche settimana e vedere come si evolverà il mercato estivo. Leggendo nomi in entrata e in uscita da Pegli si avrà una prima idea su quale percentuale di fiducia il tecnico di Lugo può contare.