"Luigi Di Biagio Non merita di guidare la Nazionale". Non usa mezzi termini Claudio Gentile nella lunga intervista concessa a Radio Sportiva, nella quale attacca il ct ad interim: "I convocati di Di Biagio? Forse non ci sono giocatori che meritano quella maglia se bisogna fare affidamento su quelli che hanno fallito la qualificazione ai Mondiali, e questo non è positivo. Di Biagio promosso? Non mi pare ci siano pareri positivi: ha fallito con l’Under 21 in cui ha avuto 6 giocatori della Nazionale A e dopo aver detto che era la più forte degli ultimi 20 anni. Non mi sembra meritevole di ciò che sta ottenendo. Se uno vince e viene mandato via e quelli che non vincono vengono confermati qualcosa non quadra, i tecnici federali arrivati alla posizione di ct sono passati da risultati positivi in Under 21, in questo caso non mi sembra ci siano le credenziali dei suoi predecessori ma come traghettatore può anche andar bene".



BUFFON - Gentile parla anche di Gianluigi Buffon, ancora tra i pali della Nazionale: "Penso che Gigi abbia segnato un’epoca però se dobbiamo impostare una Nazionale per il futuro forse si dovrebbe puntare sui giovani perché altrimenti non faranno mai esperienza internazionale: se dobbiamo rifondare forse sarebbe meglio scommettere su un giocatore in prospettiva".



ARGENTINA E INGHILTERRA - Un pensiero sulle amichevoli dell'Italia contro Inghilterra e Argentina: "Devono dare indicazioni, servire per vedere se ci sono le potenzialità per tornare al nostro livello, trovare alternative e scommettere su alcuni giovani facendoli crescere e maturare. Mi piace molto Cutrone, ha fiuto si muove bene, faccio il suo nome".



FUTURO - Gentile parla infine di un futuro in panchina: "Io spero sempre che ci possa essere un’opportunità perché il mio caso è eclatante visti i risultati, ma a volte il calcio racconta situazioni particolari".