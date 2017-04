Intervistato da Radio Popolare David Gentili, presidente della commissione antimafia del Comune di Milano ha parlato del discorso legato allo Stadio di San Siro, all'appalto siglato dal comune che dovrà essere rivisto alla luce della cessione del Milan.



CHI E' IL PROPRIETARIO? - "A questo punto è terminata la cessione e ancora non si capisce chi siano i veri proprietari. Abbiamo il fondo britannico Elliott, che attraverso un conto corrente lussemburghese sostiene la pseudo-cordata cinese. Questo prestito ponte dovrebbe essere restituito ma non si sa bene da chi. In questo momento l’unica certezza è che Silvio Berlusconi non è più il presidente. Chi lo sia adesso, chi detenga la società, non lo si sa e si deve sapere".

LA CONCESSIONE DI SAN SIRO - "Secondo me il Comune non può stringere un patto per una concessione che vale 13 milioni di euro l’anno senza sapere chi sia l’interlocutore. Il codice degli appalti, le norme antiriciclaggio ci obbligano a chiedere chi sia il titolare effettivo. La concessione scade nel 2030, ma con l’operazione il suo titolare cambia ed è fondamentale avere i nuovi riferimenti. Possiamo parlare con dei portavoce, ma dobbiamo sapere per conto di chi parlano".