Modella, conduttrice sportiva ed oggi anche madrina di una squadra di calcio. Georgia Viero festeggia il suo compleanno con un regalo speciale dedicatole dai componenti del team "Augustei F.C.", una formazione calcistica composta da ragazzi e ragazze con disabilità e non, promossa dalla Caprifoglio Onlus, che l’hanno eletta come loro rappresentante con il benestare del presidente Mauro Tripodi. A convocarla in campo sono stati proprio i giovani calciatori, molti dei quali lavorano nello storico locale “La locanda dei Girasoli”, che le hanno consegnato ufficialmente la maglia e poi hanno deciso di festeggiare con una maxi torta, metà biancoceleste e metà giallorossa, nel parco divertimenti Oasi Park con amici e familiari. Un pomeriggio indimenticabile per l’ex Biscardina e tutto all’insegna del fair play.