Va alla Germania l'amichevole di lusso contro l'Inghilterra, disputata nonostante i tragici fatti di Londra: al Signal Iduna Park di Dortmund finisce 1-0 per la squadra di Low con un copione degno del miglior sceneggiatore. Doveva essere la notte di Lukas Podolski e così è stato. Ultima partita per l'attaccante del Galatasaray, in campo dal 1' con la fascia da capitano, e quale modo migliore per salutarsi che un gol alla sua maniera? Raccoglie palla ai 20 metri e scarica un sinistro violentissimo: palla sotto al sette alle spalle dell'incolpevole Hart e bis alla standing ovation che i tifosi gli avevano riservato all'ingresso in campo. Poldi saluta così, dopo Klose la Germania perde un altro attaccante di livello.