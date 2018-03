Una classica degli ultimi anni spicca tra le amichevoli in calendario domani. È il match tra Germania e Spagna, tra l’altro due delle grandi favorite per il trionfo ai prossimi campionati del mondo in Russia, a 5,00 e 8,00 volte la scommessa. I precedenti sono con le Furie Rosse, che contro i tedeschi hanno vinto la finale di Euro 2008 e la semifinale del mondiale 2010, poi chiuso in trionfo. Ma le quote sulla partita di domani pendono per la Germania, senza ko da 21 turni e favorita a 2,40. La striscia di imbattibilità della Spagna si ferma invece a 16 incontri: proseguire con un pareggio pagherebbe 3,30, la vittoria invece è proposta a 3,00.