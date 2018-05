Parlando ai microfoni di Premium Sport il direttore sportivo dell’Udinese Manuel Gerolin ha parlato prima della sfida contro l'Inter: "Lasagna pronto per una big? Sappiamo che è un giocatore di qualità, ma questi sono discorsi che affronteremo più avanti anche se mi sento di dire che Kevin sarà un perno di questa squadra anche per il futuro. Tudor all’Udinese anche in caso di retrocessione? Non voglio nemmeno parlare di un’ipotetica retrocessione, abbiamo i mezzi per rimanere in Serie A e ora dobbiamo solo pensare a questo.”