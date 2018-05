Insieme al Liverpool hanno lottato a centrocampo, insieme hanno portato in alto i Reds. L’attuale tecnico dei Rangers, leggenda del Liverpool Steven Gerrard, ha parlato del suo ex compagno al ‘Corriere dello Sport’. Queste le parole: “A Lucas auguro il meglio per il resto della sua carriera. È sicuramente una delle persone migliori che abbia incontrato durante il mio viaggio nel mondo del calcio, durante tutta la carriera. Per Lucas nutro enorme rispetto, come giocatore e come persona. È uno dei giocatori più professionali con cui abbia giocato. Ha dato il massimo ogni volta che ha rappresentato il Liverpool. Si può parlare di ciò che Leiva dà alla squadra, del suo modo di giocare. Ma la persona che è Leiva per me è altrettanto importante rispetto al talento calcistico. Ci sono talenti come Lucas nella gestione della palla, ma non fanno quello che fa Lucas senza palla. In termini di corsa, nel modo di lanciarsi nei contrarsi, nel corso dei 90 minuti, andando dove occorre, sacrificandosi per la squadra, facendo il lavoro “sporco” e svuotando il serbatoio delle energie ogni volta”.