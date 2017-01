Come previsto, Gerson passa al Lille in prestito gratuito fino al giugno 2018, con diritto di riscatto fissato a 18 milioni. Qualora fosse esercitato, la Roma rientrerebbe della spesa fatta per acquistarlo, realizzando anche una plusvalenza. Vanno solo limati gli ultimi dettagli, scrive Il Tempo: si sta provando a «spostare» una parte della cifra sul prestito oneroso, abbassando il prezzo del riscatto.



E il sostituto? Se parte anche Paredes, arriverà di sicuro un centrocampista. Con la sola cessione di Gerson, non è detto. La Roma punta ancora su Donsah, ha l'accordo col giocatore, manca però il sì del Bologna. Nel caso, un'alterativa si troverà. Tipo Baselli.