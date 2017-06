Il Napoli sta continuando a lavorare per il rinnovo di Faouzi Ghoulam: prolungamento fondamentale per dare continuità al progetto. L'esterno algerino è in scadenza, ma al momento non sono arrivate offerte per soddisfare la richiesta del Napoli di 15 milioni per il suo cartellino. Ecco perché, secondo La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis può convincerlo a rinnovare con inserimento di clausola bassa e percentuale su futura rivendita, doppio incentivo per prolungare evitando di cominciare la stagione col contratto in scadenza.