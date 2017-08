Nell'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si fa il punto sul caso Ghoulam. Nella giornata di ieri Cristiano Giuntoli non è rientrato in Italia con la squadra, ma è rimasto in Costa Azzurra: continui i contatti con il fratello di Ghoulam e Jorge Mendes. Al momento il Bayern un ingaggio superiore a quello proposto dal Napoli.



Giuntoli attende una risposta entro il 31 agosto, ma De Laurentiis ha sparato 40 milioni al Bayern. Una cifra sproporzionata se si pensa che il calciatore va in scadenza 2018. Al terzino è stato proposto un ingaggio da 2.2 milioni di euro netti a stagione ed una clausola rescissoria da 30 milioni.