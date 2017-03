La situazione del rinnovo del contratto di Faouzi Ghoulam con il Napoli, in scadenza a giugno 2018, continua a essere una delle più spinose in casa azzurra. Tutto è in piena evoluzione, a cominciare dalla situazione personale del mancino della Nazionale algerina: il rapporto con Alessandro Moggi, partner italiano del manager di Ghoulam, e dunque di suo fratello Samir, s'è infatti interrotto.



AGENTI E CLUB - Per il momento la questione sta proprio in questi termini: il mandato di Moggi è scaduto e le parti si sono prese una pausa di riflessione. In attesa di capire se rinnovarlo oppure no, a quanto pare sono diversi gli agenti che hanno provato ad avvicinare Ghoulam (si parla anche di Jorge Mendes). Parallelamente, da risolvere c'è anche la questione tra il giocatore e il Napoli: e nonostante i contatti siano stati interrotti da mesi, la priorità dell'esterno sinistro sarebbe proprio quella di proseguire l'avventura in azzurro. Se la trattativa non dovesse sbloccarsi, comunque, le pretendenti non mancano: in Premier hanno chiesto informazioni il Tottenham (su tutti), l'Arsenal e anche il Chelsea di Conte, mentre in Liga il grande estimatore di Ghoulam è l'Atletico Madrid del Cholo Simeone.