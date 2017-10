Faouzi Ghoulam si candida come uno dei grandi protagonisti del prossimo mercato. Quello estivo chiaramente, perché ad ora non sono ancora arrivate le firme sul suo tanto atteso rinnovo del contratto con il Napoli: l'accordo va a scadenza nel prossimo giugno, Jorge Mendes ha aperto all'intesa con De Laurentiis ma non tutte le parti in causa sono ancora soddisfatte, dalla famiglia fino allo stesso Ghoulam per l'idea di una clausola rescissoria che ad ora non ha portato ad una fumata bianca.



LA SCELTA DELLA JUVE - Insomma, Faouzi è in dialogo col Napoli da tempo e dal club del presidente De Laurentiis filtra la convinzione che alla fine si arriverà alle firme; ma ad oggi, è tutto aperto e uno dei migliori laterali mancini in circolazione è diventato un'occasione. Dall'Atlético Madrid al Liverpool, in molti si sono messi in fila per Ghoulam, Pep Guardiola incluso (ma al Manchester City ci sarebbe tanta concorrenza in quel ruolo). E la Juventus? Mendes ha ottimi rapporti con i bianconeri, ma ha capito che Marotta e Paratici ci penserebbero solo a parametro zero e da febbraio in avanti, nessun accordo adesso per evitare tensioni col Napoli e perché c'è Alex Sandro su cui si punta forte. Anche in caso di rinnovo con clausola, la Juve si tirerebbe fuori. Aspettando la scelta di Ghoulam, il Napoli spera nel rinnovo...