Un caso da risolvere. Il Napoli ha fretta sul fronte Faouzi Ghoulam, deve decidere come comportarsi sulla corsia mancina dove l'algerino è ritenuto un titolare di ottimo livello; ma quel contratto a scadenza 2018 non fa star tranquillo nessuno. Ecco perché Jorge Mendes tra i suoi impegni italiani in agenda avrà anche un contatto con il Napoli proprio per Ghoulam, uno dei suoi ultimi assistiti.



DUE IPOTESI - La prima pista porta alla cessione immediata. In quel caso, De Laurentiis aspetta offerte sostanziose: c'è il Liverpool che si è interessato all'algerino, ad oggi senza proposte di buon livello sul tavolo, il Napoli aspetta. E rilancia: perché Giuntoli proporrà a Ghoulam un rinnovo pluriennale con un ingaggio sopra ai 2 milioni (circa 2,2 all'anno), una clausola rescissoria bassa e dei diritti sulla futura rivendita. Sperando nella firma di Ghoulam per non svenderlo.