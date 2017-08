Faouzi Ghoulam ed il Napoli, secondo quanto riportato da Tuttosport, stanno ancora trattando il rinnovo contrattuale. Il terzino ha ricevuto un'offerta dal Napoli di 2 milioni di euro a stagione per un contratto di cinque anni, ma resta ancora in bilico la sottoscrizione del contratto.



Il Napoli potrebbe fissare un termine ultimo per il si al rinnovo: quello con la gara contro l'Atalanta, per far decidere al calciatore ed al suo entourage. Altrimenti, scrive il quotidiano, verrà messo in discussione il suo ruolo da titolare.



Inoltre, ci sarebbe anche il Bayern Monaco che aspetta che il calciatore si liberi a parametro zero per proporgli un ingaggio da 5 milioni di euro all'anno.