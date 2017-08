Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio CRC, il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, è rimasto in Francia perché dovrebbe avere un incontro in programma con Jorge Mendes e i due fratelli di Faouzi Ghoulam. Questa la settimana decisiva, Giuntoli vuole capire le intenzioni del giocatore e arrivare in fretta alla firma sul rinnovo altrimenti sarà rottura. Il Napoli in ogni caso non è disposto a cederlo e continua a chiedere 40 milioni, decisamente troppi per un giocatore in scadenza. Se invece dovesse rinnovare, allora Ivan Strinic verrebbe ceduto: 3 club di A su di lui, il Napoli chiederà circa 2-3 milioni".