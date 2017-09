La Gazzetta dello Sport si sofferma sui giocatori in scadenza di contratto e tra questi anche Pepe Reina e Faouzi Ghoulam: "In Italia ha fatto rumore, per esempio, la conferma di Pepe Reina. Il Napoli ha respinto in extremis l’assalto del Psg, ma ha messo nel conto l’addio al portiere spagnolo a fine stagione. E nel frattempo sono partite le grandi manovre per catturare il suo prossimo sì: ovviamente il club parigino è sempre in pole, con un’offerta da 4 milioni netti. Ma attenzione al sorpresone. In primavera il club di Al-Thani si era mosso per Donnarumma, salvo poi fare dietro front dopo la scelta di Gigio di rinnovare con i rossoneri. Però quella firma è condita da una clausola di 70 milioni di euro e in via Aldo Rossi non danno nulla per scontato (anche se nessuno vuole venderlo): perciò i dirigenti rossoneri di recente si sono cautelati con un nuovo sondaggio per Reina dopo gli approcci del maggio scorso. Anche per tastare il polso ai ricchi concorrenti qatarioti. Al contrario in casa napoletana c’è sempre più ottimismo sul rinnovo del mancino Ghoulam, che ormai si è convinto a sposare il progetto di De Laurentiis a dispetto delle tentazioni degli ultimi mesi".