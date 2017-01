Un'idea di mercato, da chiudere nelle ultime ore. I protagonisti sono. Il centrocampista azzurro ha fatto sapere a De Laurentiis e Sarri che vuole partire, per giocare con continuità, per sentirsi protagonista. Non si è mai sentito parte del progetto, non avrebbe senso restare fino a giugno. Il suo agente Valcareggi è stato a colloquio con il direttore sportivo Giuntoli a Milano per cercare di sbloccare la situazione, ancora ingarbugliata. Il Napoli, dopo la cessione divorrebbe tenere Jack, il braccio di ferro è destinato a continuare fino a domani. Anche perchè non mancano i club interessati: secondo quanto appreso da calciomercato.com in corsa ci sono. Entrambe le squadre, però, lo vorrebbero in prestito, una soluzione al momento non gradita al Napoli.