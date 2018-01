Il Torino cerca dinamismo a centrocampo e vuole regalare a Mazzarri una pedina importante per la corsa all’Europa. L’identikit porta a Donsah, centrocampista del Bologna che già in estate è stato corteggiato a lungo dai granata. Il d.s. Petrachi ha presentato una prima offerta (intorno ai 6 milioni) distante, mentre il club di Saputo ne chiede 10. Il Toro non si arrende, sono previsti nuovi contatti e si farà leva sulla volontà del giocatore di raggiungere il club di Cairo. Ieri, intanto, visite mediche per Damascan (prelevato dallo Sheriff per 1,5 milioni).



Altra protagonista della giornata di trattative è il Chievo, che vuole un colpo importante: è sempre più vicino l’arrivo di Giaccherini dal Napoli. L’ex Sunderland, anche nel mirino dell’Atalanta, ha scelto i veneti per ripartire. Nei prossimi giorni può arrivare l’ok al prestito. Dagli azzurri può arrivare anche Machach, che prima sarà valutato da Sarri.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, protagonista la Spal che ha chiuso per Everton Luiz dal Partizan di Belgrado. Ai serbi andrà un piccolo indennizzo per avere il centrocampista a 6mesi dalla scadenza. Il giocatore è atteso oggi a Ferrara per visite e firma sul contratto. Per la difesa il d.s. Vagnati continua a seguire la pista Mancini dell’Atalanta in prestito. Nel ruolo chance anche per De Maio (Bologna), sul quale c’è anche l’interessamento del Sassuolo che ha offerto al Bologna un prestito con diritto di riscatto (il club di Saputo chiede l’obbligo per cederlo).



Ufficiale l’arrivo di Benali al Crotone (prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso di salvezza), i calabresi per l’esterno aspettano Ricci (il Genoa può lasciarlo partire nel finale di mercato). Il d.s. Ursino e il d.g. Vrenna coltivano sempre il sogno Edera (Torino), più difficile Orsolini (Atalanta). Il Bologna intanto ieri ha visto la Juve per sbloccare la trattativa per il fantasista, ma Percassi lo trattiene a Bergamo.



Visite e firma ieri al Cagliari per l’attaccante Ceter (Independiente Santa Fe, costo dell’operazione sui 3 milioni). Per il terzino è fatta per il greco Lykogiannis dello Sturm Graz, mentre non si sblocca la trattativa per Caldirola (Werder).



La Fiorentina ha bloccato il centrocampista Soucek (Slavia Praga) in caso di partenza di Sanchez (lo vuole il Getafe).

Il Benevento ha chiuso per Djuricic dalla Samp (ieri visite mediche e firma coi campani), mentre Ciciretti è andato al Parma (superato il Getafe).



Il Bologna preleva il difensore centrale Paz (Newell’s): contratto di 2anni e mezzo.

Il Genoa sta per chiudere la cessione di Centurion: c’è un accordo tra i liguri e il Racing, dopo che è saltato quello col Boca. Il portiere Seculin (Chievo) va al Craiova.