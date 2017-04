Premessa: se siete entrati in questo spazio, ovvero nella nostra rubrica Bulli&Pupe, sappiate che qui non leggerete di calciomercato né di calcio giocato, ma solo di puro, insignificante, futile e ozioso gossip, che alla fine (servito con moderazione e unito a foto di belle donne) non fa mai male... o no?





Una fantastica Atalanta continua a volare, sognare e segnare. Ne sa qualcosa il povero Genoa schiantato domenica dal Papu show e dai gol di Conti e Caldara, per un 5 a 0 meritatissimo che fa godere Gasperini e i tifosi estasiati. Anche sui social è festa grande: immagini e video a tinte nerazzurre invadono sempre di più Facebook, Instagram e Twitter. Ma non finisce qui... attenzione attenzione, perché proprio sui social la squadra bergamasca dà il meglio di sé sfoderando un vero pezzo da novanta: una tifosa 'esagerata', una vera dea, nonché playmate e ormai designata come miss Atalanta! La figliola munita di cotanta bellezza è infatti nativa di Treviglio, comune della provincia di Bergamo, ha ventitré anni, ex commessa e si chiama Giada Sciortino.



Se non disdegnate i calendari sexy e ogni tanto sbirciate Playboy, probabilmente la ricorderete in un servizio mozzafiato senza veli del maggio 2016, shooting che le ha messo le ali facendo di lei una delle modelle più richieste d'Italia, per non parlare del successo tra i followers impazziti per questa dea bionda.

Bellissima, con un décolleté prorompente e un lato B da paura, Giada non fa mistero delle sue doti e ha pure ammesso quanto le piaccia farsi guardare: “Affascinare gli altri mi piace - ha detto in un'intervista - ne ho quasi bisogno. Il fascino è ciò che lasci agli altri. Quello che resta loro addosso, una sorta di profumo tutto personale”.

Definizione niente male, dunque godetevi la gallery di oggi a lei dedicata, per la gioia di tutti i tifosi atalantini, e non solo...







Un post condiviso da Giada Sciortino (@giada_sciortino) in data: 12 Gen 2017 alle ore 03:56 PST