Marco Giampaolo ha parlato a margine della vittoria della Sampdoria contro il Bologna: ''Siamo contenti per le tre vittorie di fila, ci siamo costruiti una piccola credibilità, ma domenica c’è già un’altra partita e dovremo ricominciare da capo. I ragazzi sono stati bravissimi ad interpretare la gara, abbiamo attaccato e la strategia ha pagato. Gli episodi? Io non li commento mai, in questo caso posso capire la rabbia del Bologna, ma io devo guardare quella che è stata la partita. Per mole di gioco, per mentalità e coraggio credo che abbiamo meritato la vittoria. Il Bologna ha fatto una partita difensiva, una volta trovato il gol si è chiusa ancora di più e non è stato facile per noi scardinare la loro difesa. Ci abbiamo provato fino alla fine, non abbiamo ridato nulla. Schick? Lo tengo in panchina perché altrimenti me lo vendono e io lo voglio con me anche l’anno prossimo. Magari non lo faccio giocare più in futuro, così sto tranquillo''.