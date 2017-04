Le due battute d'arresto che la Sampdoria ha accusato contro Sassuolo e Crotone non sono piaciute a Marco Giampaolo. Il mister doriano, grande perfezionista, non accetta cali di tensione, anche per non macchiare una stagione sino ad oggi molto positiva. A testimonianza del buon lavoro svolto sino ad oggi dall'allenatore c'è anche il premio Paride Batini ricevuto oggi dalla Genova Calcio nell'ambito dell'iniziativa 'Fair Play Day': "Ho chiesto per quale motivo venissi premiato: sono loro che devono essere premiati per i sacrifici e l’impegno, anche economico" racconta Giampaolo rivolgendosi agli organizzatori, come riporta Sampnews24.com. "Loro fanno calcio dilettantistico mettendoci tanta passione, mi fa piacere questo riconoscimento. Qua ho ricevuto sempre tanto sostegno» ha esordito ai microfoni della stampa".



Gli occhi del tecnico sono già puntati ovviamente al campionato: "La sconfitta contro il Crotone? Metabolizzarla è necessario, poi quando riprendi a lavorare l’obiettivo è la partita successiva e bisogna tornare con la testa su quella. Non sono mai stato un allenatore autoritario, le decisioni vanno prese tutti insieme e ritenute giuste da tutti. Siamo stati poco attaccati al risultato, poco maturi, la sconfitta ci servirà a maturare. Le motivazioni potrebbero essere quelle di uno scontro diretto per una posizione buona in classifica contro il Torino che è una squadra importante. Viene da buoni risultati però è la giusta motivazione per fare bene ad essere fondamentale per ribadire quello che siamo stati fino ad ora. Cambi? Non ci sono giocatori in scadenza di contratto o che pensano già alla prossima stagione" conclude il tecnico "scenderà in campo la migliore formazione possibile come sempre».