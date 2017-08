Marco Giampaolo oggi passerà un compleanno speciale. Il mister della Sampdoria fa 50 anni, tondi tondi, e li festeggerà all'Aviva Stadium di Dublino, con un ospite d'onore tutto speciale. Davanti ai blucerchiati arriva il Manchester United, per l'amichevole di vero lusso dell'estate blucerchiata. E proprio i Red Devils di José Mourinho sono il 'regalo' che mister Giampaolo vuole farsi: "Quando festeggio il compleanno in campo è un buon segno: significa che sono al lavoro. Mourinho aggiunge un tocco speciale a questa giornata" ha detto il tecnico doriano a La Gazzetta dello Sport.



Proprio Mourinho è uno degli allenatori che Giampaolo stima di più: "I fuoriclasse non vanno a senso unico. Tutti i grandi hanno le loro eccellenze: Mourinho è il numero uno nella leadership e sul piano delle motivazioni. La sua parentesi italiana è stata straordinaria. Il Triplete con l’Inter è forse il suo capolavoro. Sarà un piacere offrire a José un bicchiere di vino dopo la partita". L'obiettivo è ben figurare al cospetto di una delle squadre più forti a livello europeo: "Mi aspetto un salto di qualità nei comportamenti. Gare come questa con il Manchester United servono a scuotere l’autostima. Bisogna giocarsela sempre, anche contro gli avversari impossibili".



Nell'intervista a Giampaolo non possono mancare alcuni passaggi sul mercato: "Abbiamo fatto cessioni importanti. Ora stiamo affrontando la ricostruzione, ma siamo ancora corti. Ci sono ruoli nei quali siamo scoperti. Cassano ha detto che vorrebbe essere allenato da Giampaolo? Non è una novità. Me lo disse più volte la scorsa stagione. Non so se mai avverrà - conclude il mister - ma non credo che possa accadere alla Sampdoria".