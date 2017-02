Marco Giampaolo, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Radio Uno di essere stato più volte vicino ad allenare una big: ''Quanto sono stato vicino a una big? Qualche volta. Per me sono state opportunità e non delusioni. Sono stato più volte vicino a una big. Sono state belle opportunità che non si sono concretizzate. È successo con la Juventus, con il Milan e con la Roma''.