L'allenatore della Sampdoria, Marco Giampaolo ha commentato in conferenza stampa la vittoria per 2-1 ottenuta in trasferta contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto bene nel primo tempo, con Caprari potevamo chiuderla nella ripresa, poi la Fiorentina non aveva niente da perdere e ci ha creato qualche difficoltà. Abbiamo smesso di palleggiare, iniziando a giocare troppo lungo con dispendio di energie fisiche, spostando l’inerzia a favore dei viola".



"Caratterialmente non ci siamo mai disuniti, abbiamo sofferto, e poi contro la Fiorentina non puoi pensare di non concedere niente. Una buona vittoria che portiamo a casa. La Fiorentina è stata costruita con giocatori di qualità, ha tanti ragazzi di etnie diverse, per cui serviranno lavoro e tempo. È una squadra che non butta mai via la palla, con il tempo potrà essere una squadra migliore”.