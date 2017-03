"La squadra che abbiamo visto in campo ieri non avrebbe perso con i biancocelesti". Giuseppe Giannini, bandiera della Roma, ai microfoni di Centro Suono Sport attacca Luciano Spalletti. "Già in Coppa Italia avremmo dovuto vedere più spazio per le cosiddette riserve, la sfida di Palermo ha dimostrato che queste seconde linee possono giocare. Spero che questa vittoria possa servire da slancio per la partita contro il Lione".