Intervistato da Uefa.com, la leggenda del Manchester United Ryan Giggs ha svelato quale sia il miglior giocatore con il quale abbia mai giocato: "È una domanda difficile, ma dico Cristiano Ronaldo".



1999 O 2008 - "Per le sensazioni provate in campo scelgo quella del 1999".



DE GEA - "Quando David è arrivato era molto giovane. I portieri in genere danno il loro meglio più in là con l'età, e adesso si vede tutto il suo potenziale. È probabilmente tra i tre migliori del mondo nel suo ruolo".



GOL PIU' BELLO - "Quello segnato all'Arsenal con lo United, in semifinale di FA Cup (nel 1999)".



DIFENSORE PIU' FORTE - "(Javier) Zanetti, il terzino argentino che ha giocato con l'Inter. Ci ho giocato contro un paio di volte nel 1999".