André Gignac, vecchia conoscenza del calcio europeo, è stato protagonista di un brutto scontro di gioco durante la finale d'andata del campionato messicano contro il Club América. L'ex attaccante del Marsiglia ed attuale bomber del Tigres di Monterrey, infatti, si è scontrato con Bruno Valdez ed è crollato al suolo privo di sensi. Un'ambulanza lo ha portato immediatamente in ospedale per degli accertamenti, ed i medici hanno constatato che il giocatore ha subito una breve perdita della memoria in seguito allo scontro. Comunque nulla di troppo grave per il francese che verrà tenuto sotto controllo anche nelle prossime 24 ore.