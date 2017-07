La Gazzetta dello Sport fa il punto sul calciomercato in serie B. Dopo l’incontro di mercoledì nella tenuta del cavalier Giovanni Arvedi, Alberto Gilardino si è preso qualche giorno per decidere sulla proposta biennale (500mila euro a stagione) della Cremonese. Malgrado le smentite del d.s. Giammarioli, l’attaccante svincolato dal Pescara può arrivare: vuole solo verificare che non ci sia ancora qualche opportunità in Serie A. In caso negativo, martedì dovrà dare una risposta ad Arvedi. Che quindi sta costruendo una Cremonese di alto livello, visti i prossimi innesti: hanno già firmato (triennale) anche il portiere Ujkani (Genoa, era a Pisa), già con Tesser al Novara, e il centrocampista Croce (Empoli), che ha raggiunto un’intesa biennale. Preso inoltre il giovane Zecca in prestito dal Sassuolo (dove in cambio va un altro giovane: Amadio).



AFFARI FATTI - Due novità per il Frosinone: dal Genoa a titolo definitivo arriva il giovane Matarese, mentre dall’Inter torna in prestito Bardi. Sono già in ritiro con il Bari gli attaccanti Floro Flores (tornato dal Chievo con obbligo di riscatto in caso di promozione) e Nenè (Spezia: accordo per una stagione); è fatta anche per D’Elia (Vicenza), quasi per Colombatto (era a Trapani), col quale c’è l’accordo, e Krajnc (era a Frosinone) del Cagliari. Alla Pro Vercelli invece arriva Ghiglione del Genoa (era alla Spal). E’ fatta per Buzzegoli, che dal Benevento passa all’Ascoli con un biennale; lo stesso Ascoli ha fatto il sorpasso per Ricci: il centrocampista della Roma (era a Perugia) sembrava destinato alla Salernitana, ma poi c’è stata la svolta. E’ stato definito infine il passaggio di Siega dal Vicenza al Cittadella e di Carretta dal Matera alla Ternana.



TRATTATIVE - Il Parma sfoglia la margherita per gli esterni d’attacco: il nome di Di Gaudio (la trattativa col Carpi comprende anche Gagliolo) resta valida, si sta cercando una soluzione con il Verona per Siligardi, ma a D’Aversa non dispiacerebbe riavere Piccolo (Spezia), per il quale c’è stato anche un interessamento dell’Entella. Il club di Chiavari cerca una spalla a Caputo e aspetta Zigoni (Milan, era alla Spal), ma ha anche chiesto Cisse al Benevento, per il quale (saltato il passaggio all’Avellino) si era mosso anche il già citato Parma. Nella lista dei giocatori che dall’Atalanta dovrebbe andare a Cesena si aggiunge il portiere Francesco Rossi. L’esterno difensivo brasiliano Rafael Menesio Pastorelli (23 anni) dal Clube Atlético Diadema è in prova al Perugia. Infine il Palermo: in attesa di Gnahorè (Napoli, era a Perugia), si avvicina anche l’esterno sinistro Marcel (Nizza), per il quale si sarebbe mosso anche il Tottenham, mentre a breve ci sarà la risoluzione del contratto con Gazzi (non con Diamanti).